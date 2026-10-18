Yapılan deneyde çikolata kokusuna maruz kalan erkek katılımcıların bacak egzersizlerinde daha fazla tekrar yapabildiği gözlemlendi. Özellikle bitter çikolata kokusuyla elde edilen sonuçlar araştırmanın öne çıkan bulguları arasında yer aldı.

BİTTER ÇİKOLATA KOKLAYANLAR 18 TEKRAR DAHA FAZLA YAPTI

Malezya Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen araştırmaya, düzenli ağırlık antrenmanı yapan 23 sağlıklı erkek katıldı. Katılımcılar en az 10 saat aç kaldıktan sonra farklı günlerde yüzde 90 kakao içeren bitter çikolata, sütlü çikolata ve kokusuz kontrol örneklerine maruz bırakıldı.

Ardından bacak açma makinesinde ağırlık egzersizi yapan katılımcıların tamamladıkları tekrar sayıları karşılaştırıldı. Bitter çikolata koklayanların kontrol grubuna kıyasla ortalama 18, sütlü çikolata koklayanların ise 9 tekrar daha fazla yaptığı belirlendi. Üstelik katılımcıların egzersizi ne kadar zorlayıcı bulduklarına ilişkin değerlendirmelerde belirgin bir farklılık görülmedi.

ÇİKOLATA KOKUSU AÇLIK HİSSİNİ DE ETKİLEDİ

Araştırmada çikolata kokularının iştah üzerinde farklı etkiler oluşturduğu da tespit edildi. Bitter çikolata kokusuna maruz kalan katılımcılar daha az açlık hissettiklerini ve kendilerini daha tok hissettiklerini bildirdi. Sütlü çikolata kokusu ise daha hoş bulunmasına rağmen açlık hissinde aynı düzeyde değişiklik yaratmadı.

Araştırmacılar, yiyecek kokularının beyinde yemek yeme beklentisi oluşturarak iştah algısını ve egzersiz sırasında gösterilen performansı etkileyebileceğini değerlendiriyor. Ancak yalnızca 23 erkek katılımcıyla ve aç karnına gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının daha geniş çalışmalarla doğrulanması gerekiyor.