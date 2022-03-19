Basketbolda yasa dışı bahis iddialarına şike suçlamaları eklendi

Bodrum Karya'nın yöneticisi Orhun Gencer; 22 Mart'taki Antalya Güneşi-Çeşme maçı öncesi iki kulübü suçladı. TBF Hukuk Kurulu inceleme başlattı.

Devrim DEMİREL

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Basketbolda bir kez daha şike iddiaları patlak verdi. ING Süper Lig ekiplerinden Semt77 Yalovaspor’un başkanı Orbay Tuna, geçen şubat ayında “Hakemler, menajerler, hatta bazı yöneticiler, bahis çetelerinin baskısı altında. Utanılacak hakem kararları ve transferler bu yüzden fazla. Yasa dışı bahis, İddaa’nın önüne geçmiş. Herkes bunu fısıldıyor ama gündeme getiren yok” demişti.

1 ay sonra bu kez Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bodrum Karya’nın yöneticisi Orhun Gencer; Çeşme Basketbol Başkanı Kemal Karakurt ile ilgili şike iddiaları ortaya attı. Antalya Güneşi kulübünü de suçlayan Gencer, “Hepinizden hesap soracağım. Bana açıkla, neden İddaa programına girmiyorsun” şeklindeki paylaşımını bir süre sonra sildi. TBF Hukuk Kurulu, iddialar ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurup, Gencer’i 21 Mart Pazartesi günü elindeki bilgi ve belgelerle federasyona davet etti.

KARAKURT: ALGI OPERASYONU

Çeşme Basketbol Başkanı Karakurt, Gencer’in takımını kümede tutmak için algı operasyonu yaptığını ileri sürdü. Karakurt; 15 Ocak’taki Bodrum Karya-Çeşme maçından 2 ay sonra gece 01.00’de argo tabirlerle yazılan ifadelere dikkat çekti; “2 hafta önce Uludağ-Karşıyaka maçı ile alakalı da algı yaratmaya çalıştı. Sonra sildi. Ligde kalmak için tek umudu, Antalya-Çeşme maçından istediği sonucun çıkması” diyerek konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

Sözcü Gazetesi Yazarı Devrim Demirel’in, basketboldaki şike ve yasa dışı bahis iddialarıyla ilgili gündem yaratan köşe yazısı…