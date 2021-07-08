Fransız polisi James Harden’ı tanımadı, üstünü aradı: ‘Beceriksizler’

Paris Moda Haftası için Fransa’nın Paris şehrine giden NBA yıldızı James Harden, polislerin kendisine yönelik muamelesi karşısında şaşkına döndü.

Rapçi arkadaşı Lil Baby ile Fransa’ya giden ve Paris’te tüm kameraların ilgi odağı olan Harden, sokakta dolaştığı sırada polisler tarafından etrafı çevrildi. Harden’ı tanımayan polisler üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

O anlar sokakta bulunan kişiler tarafından kamera alındı. Videoyu paylaşan kişi, “Fransız polisine bravo. Beceriksizler. James Harden’ı bile tanımıyorlar” ifadelerini kullandı.