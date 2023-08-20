A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan’a set vermedi
2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı da devirerek 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında Azerbaycan’ı 3-0 yendi.
Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan “Filenin Sultanları”, yarın TSİ 18.00’de Çekya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında da İsveç'i 3-0 (25-22, 25-18, 25-13) mağlup etmişti.
- Salon: Castello
- Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benone Visan (Romanya)
- Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Aköz, Ayça Aykaç)
- Azerbaycan: Besman, Ruban, Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova (Karimova, Bashnakova, Kirilyuk, Imanova, Guluyeva, Stepanenko, Doroshenko)
- Setler: 25-13, 25-13, 25-13
- Süre: 63 dakika (19, 22, 22)
(AA)