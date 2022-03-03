Bernie Ecclestone: ‘Rusya-Ukrayna savaşıyla ne alakası var?’

Eski F1 şefi Bernie Ecclestone, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dan 'onurlu kişi' diye bahseden Ecclestone'un sözleri dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonrası spor dünyasından kınama mesajları birbiri ardına gelirken, F1’in eski CEO’su Bernie Ecclestone tam tersi açıklamalar yaptı.

Rusya’nın işgal harekatını başlatmasının ardından dünyanın dört bir yanındaki ülkeler çeşitli finansal, ticari ve seyahat yaptırımlarını uygulama kararı aldı. Rus takımları, FIFA, UEFA ve FIBA başta olmak üzere birçok spor organizasyonundan men edildi. Ancak Formula 1 yönetimi FIA, Rusya GP’sini iptal etmesine rağmen, Rus sporculara karşı herhangi bir adım atmadı.

“F1 grubu Rusya’daki yarışı iptal etmenin doğru olduğuna karar verdi. Ancak bunun doğru bir karar olup olmadığını bilmiyorum. Rusya’da savaş yok. Kimse yarışı iptal etmekten bahsetmeseydi eminim FIA hiçbir şey yapmazdı” diyen Ecclestone, Vladimir Putin hakkında şöyle konuştu:

“PUTIN’IN UMRUNDA OLMAZ”

“Muhtemelen olanlardan hiç memnun değil. Ancak ortada bir savaş varken ve suçlu olarak damgalandıktan sonra tüm dünya ona karşıyken, Formula’yı çok umursayacağını sanmıyorum.”

“RUS PİLOTLARIN SAVAŞLA NE ALAKASI VAR?”

Öte yandan Rus pilotların yarışmasına izin verilmesi kararını değerlendiren Ecclestone, “FIA’nın bu kararına katılıyorum. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hakkında konuşulan birçok şey var. Ancak kimsenin bu olayı gerçekten düşündüğünü veya kafa yorduğunu sanmıyorum. F1’de bir Rus pilot varsa, bunun Rusya-Ukrayna savaşıyla ne alakası var? Rus sporcuların bu savaşla bir ilgisi yok. Onlar bunun bir parçası değiller ve hiçbir zaman da olmadılar” dedi.

“BAZI İNSANLAR RUSYA’YA HAK VERİYOR”

2014’te Rusya’ya Grand Prix getiren eski F1 CEO’su 91 yaşındaki Eccleston’un, Rusya’nın işgal harekatını başlatmasından 1 gün sonra Times Radio’ya verdiği röportaj da gündeme geldi. Putin için ‘onurlu bir insan’ diyen Ecclestone, şu ifadeleri kullandı:

“Bir insan olarak Putin’i çok açık sözlü ve onurlu buldum. Yapacağını söylediği şyi hiçbir tartışma olmadan aynen yaptı. Rusya Grand Prix’si büyük ölçüde Ukrayna ve Rusya arasındaki durumun nasıl gelişeceğine bağlı. Durumun doğru veya yanlış olduğuna insanlar karar verecek. Çünkü belki başka insanlar da, Rusya’nın yaptığı şeyin doğru olduğunu düşünüyor. Öyleyse bugün neyin doğru olduğunu kim söyleyebilir?”

“PUTIN’İ VURMAK İSTERLERSE…”

Ecclestone daha önce Putin’e olan hayranlığını 2017 ve 2019’da şu sözlerle ifade etmişti:

“Birisi makineli tüfekle Putin’i vuracak olsaydı, onun önünde dururdum çünkü o iyi bir adam. İnsanlar için iyi olmayan hiçbir şey yapmadı. Dürüst olmak gerekirse Putin’in Avrupa’yı yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bay Putin, beni herkesten daha çok etkiledi çünkü bir şeyi yapacağını söylediğinde bunu yapan birisi. O birinci sınıf birisi.”