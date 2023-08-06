Mete Gazoz, Dünya şampiyonu oldu

Milli sporcumuz Mete Gazoz, Kanadalı rakibi Eric Peters'ı mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu.

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Milli okçu Mete Gazoz, Almanya’da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters’i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Berlin’de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili’den Ricardo Soto’yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D’Almeida’yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.

Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters’i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

2020’DE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Milli okçu Mete Gazoz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda final maçında, İtalyan Mauro Nespoli’yi yenerek olimpiyat şampiyonu olmuştu. Böylece Türkiye, Tokyo’da ilk altın madalyasını kazanmıştı.

‘BUGÜN GEZEGENİN EN İYİ OKÇUSU BEN OLDUM’

Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonluğunu da elde eden Mete Gazoz, galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Mete Gazoz,” Çok da iyi oldu, güzel oldu. Berlin’i çok seviyordum, şimdi daha da çok seviyorum. Anlamı çok büyük benim için. Dün kazandığımız takım kotası bence daha önemli bundan. Ben dün ağlamadım finalim var diye ama ağlamak istemiyorum. Bugün gezegenin en iyi okçusu ben oldum, olmaya da devam edeceğim” dedi.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz’u yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

”Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonasında, erkekler klasik yay final mücadelesinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

BİREYSELDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN İLK TÜRK OKÇU OLDU

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu ve bu başarısıyla tarihe geçti. Milli okçu, aynı zamanda Dünya Şampiyonasında finale çıkan ilk Türk okçu olurken, Dünya Şampiyonu olarak büyük başarı elde etti.

BRONZ VE GÜMÜŞ MADALYA SAHİPLERİNİ BULDU

Şampiyonayı 1inci tamamlayarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz’un dışında 2’nci ve 3’üncüler de madalyalarını aldı. Kanadalı Eric Peters gümüş madalyayı kazanırken, Brezilyalı Marcus D’Almeida ise bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.