Safiye Sarıtürk Temizdemir’den gümüş madalya

Milli sporcu Safiye Sarıtürk Temizdemir, ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak’ta Fas’ın başkenti Rabat’ta başlayan ISSF Plak Atışları Dünya Kupası’nda trap kadınlar kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya elde etti.

Aynı organizasyonda erkeklerde Oğuzhan Tüzün 17’nci, Nedim Tolga Tunçer ise 39’uncu oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “11-24 Ocak 2023 tarihlerinde Fas’ta yapılan ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Trap Kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Safiye SARITÜRK TEMİZDEMİR, Atıcılık tarihinde bu kategoride kazanılan ilk madalyanın da sahibi olarak, Gümüş madalya kazandı” ifadelerine yer verildi.