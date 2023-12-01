Futbolda seks kaseti skandalı! Hwang Ui-jo milli takımdan uzaklaştırıldı

Norwich City forveti Hwang Ui-jo'nun eski kız arkadaşı ile ilgili video skandalı, futbol dünyasında deprem etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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EFL Championship ekiplerinden Norwich City’de forma giyen Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, eski kız arkadaşının rızası olmadan, cinsel ilişki sırasında görüntülerini kaydetmekle suçlanmasının ardından Güney Kore milli takımından uzaklaştırıldı.

Skandal, Hwang Ui-jo’nun ünlü K-Pop grubu T-ARA’dan aktris ve şarkıcı Hyomin ile Mart 2023’te kamuoyuna açık bir şekilde ayrılmasının ardından ortaya çıktı.

Futbolcunun, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen biriyle cinsel ilişkiye girdiği videolar, Güney Kore’de internete sızdırıldı ve ardından aldatma ve hile suçlamaları geldi:

“Sızdırılan videolar, eski kız arkadaşıyla bir anlaşma yaptıktan sonra çekildi. Hwang’a 7 Mayıs 2023’ten bu yana sürekli şantaj yapılıyor. Şantajcı, Hwang ve eski kız arkadaşının videolarını yasadışı bir şekilde sızdırdı ve aynı kişi olduğundan emin olamasak da, bilgilerin ve mali taleplerin gelişigüzel yayılması söz konusu oldu.”

MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILDI

İddiayı reddeden ve videoları kadının rızasıyla kaydettiğini savunan 31 yaşındaki forvet, yasadışı seks kaseti kaydıyla ilgili polis soruşturması tamamlanana kadar ülkesinin milli takımına seçilmeyecek.

Kore Futbol Federasyonu’ndan (KFA) yapılan açıklamada, “Gerçekler hakkında net bir sonuca varılana kadar Hwang Ui-jo’yu milli takıma seçmemeye karar verdik” denildi.

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Güney Kore teknik direktörü Jurgen Klinsmann, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mevcut durumu tamamen anlıyorum ve KFA’nın kararına saygı duyacağım. Her zaman spekülasyon vardır ama kanıtlanmış bir şey olmadığı sürece buna inanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Güney Kore formasıyla 60 maçta 16 gol atan Hwang Ui-jo, Seongnam, Gamba Osaka, Girondins, Nottingham Forest, Olympiacos, F.C. Seoul ve Norwich City takımlarında oynadı.