Abdurrahim Albayrak: Onlara uçakta prim vereceğiz

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Oyunculara prim vereceklerini söyleyen ve hakem yönetimine tepki gösteren Albayrak, “Bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini kutluyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum, takım çok iyi hazırlanmış, çok hırslı, azimliydi. Zaten otelde hocayı neşeli görünce içinde en ufak bir şey olmuyor. Bugün çok zor şartlara, baskı altında olan hakeme, verilmeyen bir penaltıya, verilmeyen bir kırmızı karta rağmen Galatasaray 3 puanı aldı. Ben oyuncuların alnından öpüyorum. Onlara şimdi uçakta prim vereceğiz. Başkanımızın talimatıyla uçakta inşallah bizi nasıl mutlu ettilerse, biz de yönetim olarak mutlu edeceğiz. Emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyeceğiz” dedi.

3 puanı aldıkları için mutlu olduğunu kaydeden yönetici, “Genç hakemleri biz destekliyoruz, onların hep yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her ne şartta olursa olsun biz 3 puanı aldık, kim ne derse desin ben gülüp geçiyorum” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Galatasaray'da kırmızı kart itirazı! Luyindama'nın kaşı açıldı...

YUSUF GÜNAY: PARA GÜCÜNE RAĞMEN ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendikleri karşılaşmanın sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Algı operasyonlarının olduğunu kaydeden Günay, “Şampiyonluğa inancımız tam, her türlü mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Yüzeysel algı operasyonları yapılıyor. Bugün doğum günüm, bunu kendime bir armağan olarak düşünüyorum. Sonuna kadar mücadeleyi devam ettireceğiz, algılara boyun eğmeyeceğiz. Galatasaray camiasının büyüklüğünü, Galatasaray ile mücadelenin o kadar kolay olmadığını herkes görecek. Sonuna kadar şampiyonluğu, para gücüne rağmen inanç ve azimle biz kovalayacağız” dedi.