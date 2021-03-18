Alessandro Arlotti 18 yaşında futbol kariyerini noktaladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco alt yapısında yetişen, geçtiğimiz yaz ise İtalya Serie B takımlarından Pescara’ya transfer olan genç yıldız adayı Alessandro Arlotti, henüz 18 yaşında futbol kariyerini askıya aldı. İtalya futbolunun gelecek vaat eden yeteneklerinden biri olarak gösterilen Alessandro Arlotti, bambaşka bir kariyere yönelmeye karar verdi.

ABD’de bulunan dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard’a kabul edildiği haberini alan Alessandro Arlotti, Pescara’dan ayrılarak, futbol kariyerine nokta koydu. Kabul edildiğini öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığını belirten Alessandro Arlotti, futboldan çok akademik kariyerine zaman ayırmak için bu kararı aldığını belirtti. RMC Sport’a konuşan genç eski futbolcu “Birçok insan beni kararımdan vazgeçirmeye çalıştı. Ama bu fırsatı kaçıramazdım” dedi.

Pescara’da henüz forma şansı bulamadığı hatırlatılan Alessandro Arlotti “Takım ligin son sırasında yer alıyor. Bu nedenle genç oyunculara forma şansı verememelerini anlıyorum” yorumunda bulundu.

Alessandro Arlotti, Harvard Üniversitesi’ne kabul edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Alessandro Arlotti (@aless_arlt)’in paylaştığı bir gönderi

HERKES KARŞI ÇIKTI… BİR KİŞİ HARİÇ

ABD’den karşısına çıkan büyük fırsatı değerlendirmek istediğini belirten Alessandro Arlotti, “Ailem, arkadaşlarım, çevremdekiler hatta sosyal medya kullanıcıları bile futbolu bırakmamamı söylediler. Hemen herkes futbolu bırakmama karşı çıktı. Onlara verdiğim kararı hala açıklamaya çalışıyorum. Bu dönemde bana yol gösteren ise ağabeyim Gianluca oldu” ifadelerini kullandı.

Alessandro Arlotti’nin ağabeyi Gianluca da, Fransa’da bir süre top oynadıktan sonra Boston Üniversitesi’ne giderek ekonomi bölümü okumaya karar vermişti. Hala Boston Üniversitesi’nde ekonomi araştırmaları yapan Gianluca, üniversite takımında da futbol oynamaya devam ediyor. Alessandro Arlotti’nin de tıpkı ağabeyi gibi okuduğu sırada üniversite takımında oynama şansı bulunuyor.

Ekonomi alanında eğitim alacağını da söyleyen Alessandro Arlotti “Uzmanlaşacağım dalı henüz belirlemedim. Harward’da ilk iki yıl temel etiğim veriliyor. O sürede uzmanlaşmak istediğim alanı da seçebileceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.