Ali Akman ilk antrenmanına çıktı

Ali Akman, yeni takımı Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından Bursaspor’da kadro dışı kalan Ali Akman, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Almanya’nın yolunu tuttu. Yeni takımına katılan 18 yaşındaki genç futbolcu, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.

ÖNCE KADRO DIŞI KALDI, SONRA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bursaspor, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Eintracht Frankfurt'a imza atan Ali Akman’ı 2 Şubat 2021 tarihinde kadro dışı bırakmıştı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada “Kamuoyunun dikkatine; Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman’ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Ali Akman'ın amcası eski futbolcu Ayhan Akman ise kadro dışı kararına tepki göstermişti. TRT Spor'da yorumculuk yaptığı programda konuşan Ayhan Akman, “Ali ne yaptı da kadro dışı bırakılıyor? Sen bu imzayı 2 sene önce attırmalıydın. Asgari maaşa futbol oynuyor. Ali para kazandırmak isterdi takımına. Sezon başı teklif geldi kabul edilmedi. Goller attı. Bursaspor’a hizmet etti. Ne yaptı da kadro dışı? Sezon sonu serbest. Bu çocuğun da hayalleri var” şeklinde konuşmuştu.

Kadro dışı bırakılmasından bir ay sonra, 2 Mart 2021 tarihinde ise Ali Akman’ın sözleşmesi feshedilmişti.

Bursaspor Kulübü’nden Ali Akman'ın kadro dışı bırakılması ile ilgili şu açıklama yapılmıştı:

“Daha önce kulübümüz tarafından kadro dışı bırakılan Ali Akman’ın sözleşmesi, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir.”