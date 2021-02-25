Alisson Becker’in babası boğularak hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Brezilya Milli Takımı’nın yıldız kalecisi Alisson Becker, babasından gelen acı haberle sarsıldı. Brezilya’nın güneyinde Lavras do Sul bölgesinde yaşayan Jose Becker, yüzmek için girdiği gölde boğularak 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dün akşam saatlerinde evinin yer aldığı arazide bulunan göle girdikten sonra kendisinden haber alınmayan Jose Becker için arama çalışmaları başlatıldı. ESPN Brezilya’da yer alan habere göre yapılan aramalarda Jose Becker’in cansız bedenine ulaşıldı. Lavras do Sul polisi, cesedin Jose Becker’e ait olduğunu açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Alisson Becker (@alissonbecker)’in paylaştığı bir gönderi

Alisson Becker’in eski takımı Internacional, acı haber sonrası sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Eski futbolcumuz Alisson Becker’in babası Jose Becker’in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

Başarılı kalecinin kardeşi Muriel Becker’in formasını giydiği Fluminense de “Kaleciler Muriel ve Alisson’ın babaları Jose Becker’in hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve arkadaşlarına metanet diliyoruz” paylaşımında bulundu.