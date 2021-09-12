Altay Bayındır’dan inanılmaz hata! VAR kontrolü ve penaltı kararı…
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Sivasspor'u ağırladığı maçın ilk yarısına Altay Bayındır'ın Pedro Henrique'yi düşürdüğü pozisyon damga vurdu. Maçın hakemi Halis Özkahya'nın VAR incelemesinin ardından verdiği penaltı kararı sonrası Altay Bayındır sosyal medyada gündem oldu.
FOTO: Fatih Erdoğdu | Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Sivasspor’u ağırladı… Osayi Samuel’in 23’te attığı golle öne geçen Fenerbahçe’de ilk yarı biterken kaleci Altay’ın yaptığı hata pahalıya patladı.
Savunmasından geri pas alan Altay topu kontrol etmek isterken ayağından fazla açınca Pedro Henrique hızını kullanarak araya girdi. Topu kapan Henrique müsait bir açı ararken Altay’ın müdahalesi ile yerde kaldı.
ÖNCE DEVAM KARARI ARDINDAN VAR İNCELEMESİ
Mücadelenin hakemi Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi ancak VAR incelemesi devreye girdi. Uyarı sonrası kenara gelip monitörden pozisyonu inceleyen Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya gelen Pedro Henrique topu ağlara göndererek ilk yarı biterken 1-1’lik eşitliği sağladı.
Yaptığı hata ile Sivasspor’un penaltısına sebebiyet veren Altay Bayındır sosyal medyada da gündem oldu. İşte Altay Bayındır’ın hata yaptığı o pozisyon için yapılan paylaşımlar;
- Neyin yangını bu ? Çok büyük hata bir daha kesinlikle tekrarlanmaması gereken laubalice bir hareketti. Altay'a çok pahalıya patlayan bir ders oldu ama acımasızca eleştiri yapılacak son isim bu çocuk. Bir sene taşıdı takımı sırtında geçen 3 maçta da imzası var üstelik. El insaf.
- Hata elbette olabilir, Altay biraz daha basite yönelmeli. Fazla özgüven her zaman zararlı çıkarttır. Takım ateş gibi ikinci yarı koparırız!
- Oyuncuya o müdahale yapılmasa kale boş, bariz gol şansı değil gol. Kaleci faul yapıp golü penaltıya çeviriyor. Cezası sarı kart mı bunun şimdi? Altay’ın kırmızı kartı verilemedi.
- Altay basit oynamalı. Yaptırdığı penaltı aşırı özgüvenden kaynaklandı. Takımın 40 dakikalık emeği boşa gitti.
- İnanılmaz ya inanılmaz. Adam boş kaleye golü atacak yanında kimse yok, Altay yere düşürüyor adamı, penaltıyı verdi ama kırmızı kartı çıkartamadı.
- Altay'ın arkasında kimse yok.. kale boş.. Yüzde yüz gol olacak.. Verilmesi gereken kırmızı karttı.. adaletiniz batsın
- Altay’ın top kaptırmasına çok takılmıyorum. Uzun vurmamak ve oyun kurmak adına Ederson’un Alison’un da hataları var böyle. Ama sırtı dönük rakibi indirip penaltı yapmasına hiç gerek yoktu.
- Altay'ın pozisyonu net penaltı, hatta penaltı kırmızı bile olur, kart kesin de, karambol değil, el mel çarpma oynama yorumu değil, kabak gibi ortada, bu pozisyon vara bırakılmaz ki artık. Hadi karışmadı var
@TFF_Org Uilenberg seminerde ne anlatıyor? Hakemlerin hali ortada
- Altay yaptığı hatanın farkında zaten, üzüntüsünü de gördük. Ne yangın çıkarıyosunuz?
- Altay, hatalı pas yapabilirsin sonsuz kredin var kardeşim. Altay, hatalı gol yiyebilirsin sonsuz kredin var kardeşim. Altay, hatalı çıkıp penaltı da yapabilirsin sonsuz kredin var kardeşim. Ama Altay, bu forma altında böyle laubali oynayamazsın kardeşim!