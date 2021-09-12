Altay Bayındır’dan inanılmaz hata! VAR kontrolü ve penaltı kararı…

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Sivasspor'u ağırladığı maçın ilk yarısına Altay Bayındır'ın Pedro Henrique'yi düşürdüğü pozisyon damga vurdu. Maçın hakemi Halis Özkahya'nın VAR incelemesinin ardından verdiği penaltı kararı sonrası Altay Bayındır sosyal medyada gündem oldu.

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FOTO: Fatih Erdoğdu | Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda Sivasspor’u ağırladı… Osayi Samuel’in 23’te attığı golle öne geçen Fenerbahçe’de ilk yarı biterken kaleci Altay’ın yaptığı hata pahalıya patladı.

Savunmasından geri pas alan Altay topu kontrol etmek isterken ayağından fazla açınca Pedro Henrique hızını kullanarak araya girdi. Topu kapan Henrique müsait bir açı ararken Altay’ın müdahalesi ile yerde kaldı.

ÖNCE DEVAM KARARI ARDINDAN VAR İNCELEMESİ

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi ancak VAR incelemesi devreye girdi. Uyarı sonrası kenara gelip monitörden pozisyonu inceleyen Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya gelen Pedro Henrique topu ağlara göndererek ilk yarı biterken 1-1’lik eşitliği sağladı.

Yaptığı hata ile Sivasspor’un penaltısına sebebiyet veren Altay Bayındır sosyal medyada da gündem oldu. İşte Altay Bayındır’ın hata yaptığı o pozisyon için yapılan paylaşımlar;