Başkan Burak Elmas duyurdu! Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, görevdeki 1. ayının sonunda kameraların karşısına geçti ve bilgilendirmelerde bulundu. Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme yenilediklerini söyleyen Elmas, transfer gündemi ve Rachid Ghezzal hakkında konuştu.

Fatih Terim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını söyleyen Elmas, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Rachid Ghezzal ile görüştüklerini itiraf etti. Takımdan ayrılacak oyunculara ilişkin de açıklamalar yapan Elmas, yeni transferlerin PSV maçına yetişmeyeceğini söyledi.

Öte yandan, Süper Lig’den bir büyük kulübün geçen sezon kiralık oynattıkları Gedson’a teklif yaptığını söyleyen Elmas, “Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica’ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var” dedi.

İşte Burak Elmas’ın açıklamaları:

“Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray’a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray’a uygun olması… Bu üç ana kriter… Galatasaray’a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir. Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi’nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray’ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.”

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“GEDSON İÇİN ÖDEYEMEYECEKLERİ TEKLİF YAPMIŞLAR”

“Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica’ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur. Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz.”

“GÖRÜŞTÜK AMA YAKIN DİYEMEM”

“Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Görüştüğümüz her futbolcu için belirlediğimiz bazı kriterler var. Biz, başka bir kulübün ricasıyla transferden vazgeçmeyiz, başka bir kulüp de geçmez; bu durum zaten rekabetin doğasına aykırı bir durum. Kurzawa, Alioski, Van Aanholt üçüyle de görüştük ama şu yakındır diyemem.”

“AYRILACAKLARIN SAYISINI SÖYLEMEYEYİM AMA…”

“Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu. Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.”

“BU ELEŞTİRİLERİ DORĞU BULUYORUM”

“Tenkit edildiğimiz iki konu var; 10 gün içerisinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimiz yönde bir söz vermiştim. Bu eleştirileri doğru buluyorum. Göreve geldiğimiz gün, UEFA’dan borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu ve 75 milyon TL de ödeme yaptık. Mevcut davaların da sonuçlanmamış dava statüsüne girmesi gerekiyordu… Arkadaşlarımın yoğun çabaları ile ilk haftada bu süreci geçmeyi başardık. Geldiğimizde anlaşmaları incelediğimizde bugün TFF’nin Galatasaray’a vermiş olduğu yüzde 25 harcama limiti 547 milyon TL, Bankalar Birliği’ne verilen söz de geçmiş döneme göre harcamaların yüzde 20 küçültülmesi gerekiyordu. İkinci problem ise, futbol ailemizin gideri 560 milyon TL. Bunun belirli bir kısmını 4 futbolcumuza ödüyoruz.”

“BAŞARIYA AÇ BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ”

“Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran’a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi ve istediğimiz sonuçları almadık. Hocamız ile beraber bu dönemin şu farkı var; birlikte çalışıyoruz, bütün kararları bütçemiz doğrultusunda beraber alıyoruz. Hocamız ile ‘bugünü kurtartmak’ üzere bir görüşme yapmadık, bu yönde kararlar almadık. Başarıya aç, son sahibi olmayacağımız bir takım kurmak istiyoruz.

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“GALATASARAY CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Galatasaray’ın geleceği için bugün mutlu olmak için kısa mutluluklar peşinde koşmayacağız, burada cesur olacağız. Şu anda geldiğimiz durum budur. Sadece PSV maçına yetişsin diye transfer yapmayacağız, elbette hocamız da en iyi oyuncular ile PSV maçına çıkmak ister. 10 gün söylemimden dolayı bir üzüntü yarattıysam da tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum. Galatasaray’da kronikleşen sorunlar ile uğraşmaya devam ediyoruz. 30 milyon TL’lik gelirimiz Gençlik Spor Bakanlığı tarafından blokeli ve her sene 10 milyon TL düşecek. Sayın bakanımız ile de bir görüşme yaptık.

“BURAYA POPÜLER OLMAYA GELMEDİK”

“Bazı menajer oyunları var bu dönemde ve sosyal medya vasıtasıyla taraftarın duygusallığından faydalanılıyor. Biz buraya gelirken popüler olmaya gelmeye gelmedik, Galatasaray’ı iyi bir geleceğin üzerine koymak istiyoruz. Galatasaray’ı sosyal medyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, bu tür oyunları yapanlar boşuna uğraşmasın. Bizim planımız hazır, sorunları biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Uğraşacağız ve sonunda tüm Galatasaraylıların gurur duyacağız bir Galatasaray oluşturacağız.”

“DEĞİŞİMİN HERKES FARKINDADIR”

“Her şeyi şeffaf yapmak istiyoruz, bundan ödün vermeyeceğiz. Galatasaray’ın menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray iletişim konusunda şu anda tam olarak istediğimiz seviyede değil ama herkes bir değişimin olduğunun farkında… Sürekli ekrana çıkmıyoruz, biraz daha geri planda kalmak istiyoruz. Markamızın ön planda olduğu bir iletişim planlıyoruz. İletişim ile ilgili daha çok yolumuz var, bunu biliyoruz. Bu değişimin herkes farkındadır. Camiamızdan biraz sabır, destek ve eleştirileri de hızlı şekilde bizlere ulaştırmalarını istiyoruz.

“BİZ SİSTEMLE MÜCADELE EDİYORUZ”

“Galatasaray bugüne kadar öncülük ettiği tüm alanlarda cesur olmuştur. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunlarını konuştuk, bu problemlerin kısa sürede halledilmesi gerekiyor. Biz cesaret gösterdik… Oğulcan konusu ise kasıtlı olarak geciktirilen bir lisans konusudur. Biz zaten Oğulcan’ın lisansını alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum, en formda olduğu dönemde oynayamıyor. Bizim kişiler ile işimiz, sorunumuz yok; biz sistemle mücadele ediyoruz. TFF’nin tüzüğünde değiştirmek istediği bir madde var, onu onaylamayacağımızı buradan da açıklayayım. İbra konusunda da bize gelen evrakları inceleyeceğiz ve kararımızı vereceğiz.”

FATİH TERİM’LE YENİ SÖZLEŞME

“Galatasaray’ın kaybedecek bir günü bile yok… Hocamız ile bizim kendi dönemimiz boyunca sürecek 3 yıllık bir sözleşme yaptık. Daha sonra hepsini açıklayacağız. Şu anda Galatasaray’ın iç işlerine karışarak, taraftarlarımızı manipüle etmek isteyen bir ekip var; bunlar için suç duyurusunda bulunacağız, bu isimlerin haritasını çıkartacağız ve kamuoyu ile de paylaşacağız.”

“PSV KADROSUNA SÜRPRİZ OYUNCU EKLENMEYECEK”

“Aldığımız tüm oyuncuların genç, aç ve uzun süre Galatasaray’a hizmet edebilecek futbolcular üzerinde çalışıyoruz. Transfer yaşayan bir süreç… Galatasaray bu sene yapacağı kadroyu sadece bu sene için değil; gelecek üç sene için kuruyor. Tek maç için Galatasaray’ın geleceğini riske atmak istemiyoruz, bunu yapmayacağız. PSV maçının kadrosuna şu aşamada iki sürpriz futbolcu eklenmeyecek. İstediğimiz maliyetlerde şu anda Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda bir futbolcu ile anlaşamadık. Dolayısıyla PSV maçını bu kadromuz ile oynayacağız. Uzun vadeli bakıyoruz ve hocamızla beraber hata yapmak istemiyoruz.”