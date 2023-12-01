Beşiktaş taraftarları Ankaragücü maçına girecek

Süper Lig'in 14. haftasında, Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları için önemli bir gelişme: Eryaman Stadı'nda deplasman taraftarlarına izin çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzun zamandır, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü takımlarının karşılaşmalarında deplasman ekibinin taraftarlarının stadyuma girişine izin verilmemekteydi. Ancak bu hafta Süper Lig’deki mücadelede, Beşiktaş taraftarlarına stadyumda yer alma imkanı tanınacak.

3 Aralık Pazar günü, saat 19.00’da Eryaman Stadı’nda gerçekleşecek Ankaragücü-Beşiktaş maçı için, Süper Lig’in 14. haftasında, siyah-beyazlı taraftarlar ayrılan tribünde maçı izleyebilecekler.

İlk olarak iki kulüp arasında anlaşma sağlandı ve daha sonra bu mesele Futbol Federasyonu ile güvenlik yetkililerine iletildi. Verilen karar uyarınca, bu hafta Beşiktaş taraftarları Ankaragücü maçını tribünden takip edebilecekler ve ligin ikinci yarısında Ankaragücü taraftarları, İstanbul’daki Beşiktaş maçına katılabilecekler.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hafta içinde “Beşiktaş taraftarlarını Ankara’da görmek istiyoruz” şeklinde bir açıklama yapmıştı. (DHA)