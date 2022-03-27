Burak Elmas’tan TFF’ye yanıt! Nihat Özdemir’den ‘atandım’ itirafı…

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki 'masaya yumruk vurma' polemiği devam ediyor. TFF'nin yaptığı açıklamanın ardından SÖZCÜ'ye konuşan Başkan Elmas, çok önemli detayların yer aldığı görüşmede yaşananları anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF’nin ‘masaya yumruk vurma’ tepkisi için yaptığı açıklamaya karşılık Sözcü’ye konuştu.

Başkan Elmas, Fenerbahçe derbisinden sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı ile aralarında geçen konuşmanın detaylarını anlattı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Federasyon Başkanı’nın odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum” ifadelerini kullandıktan sonra, TFF bu olayın ‘hayal ürünü’ olduğunu söylemişti.

TFF’nin yaptığı açıklama sonrası yapılan görüşmede yaşananları anlatan Burak Elmas, şu sözleri sarf etti:

“TERİM HAKKINDA SAYGISIZ İTHAMDAN SONRA…”

“Fenerbahçe maçı sonrası hakem kararları ve TFF’nin kurullarının tamamıyla ilgili olarak Sayın Polat Bengiserp ve Sayın Elif Uzuner’le birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Ali Düşmez’in de dahil olduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı sırasında Servet Yardımcı’nın değerli hocamız Fatih Terim hakkında yaptığı saygısız bir ithamdan sonra sinirlenerek masaya yumruğumu vurdum.”

“BİLİYORSUN, BEN BURAYA ATANDIM”

“Benim tepkimden sonra Servet Yardımcı ortamı sakinleştirmek için ‘Sen benim söylediğimi yanlış anladın. Ben kötü bir ithamda bulunmak istemedim’ dedi. Daha sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir araya girerek ‘Burak Başkan, biliyorsun ben de buraya atandım. Kurullardan falan da memnun değilim’ dedi. Yani bu toplantı ve gösterdiğim tepki, iki kişi arasında geçen bir diyalog değil. Benim dışımda beş şahidin de olduğu bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu sebepten dolayı TFF’nin yaptığı açıklama gerçeği yansıtmamaktadır.”

İlginizi Çekebilir TFF'den Burak Elmas'ın iddiasına yanıt: Hayal ürünü