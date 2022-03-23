Burak Yılmaz: ‘Ronaldo, dünyanın en büyük gelmiş geçmiş oyuncusu’

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off turunda Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Burak Yılmaz, zorlu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Portekiz’in güçlü bir rakip olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, “Elimizden geleni yapacağız. Buraya laf olsun diye gelmedik” derken, Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları:

“Çok zor bir kura. Portekiz ile Porto'da oynamak ve Lizbon'da oynamak daha farklı. Burada taraftar daha ateşli olabiliyor. Portekiz'de dünyanın en iyi oyuncusu ve ona yakın dünyanın en önemli oyuncularının en iyi liglerde oynadığını görüyoruz. Saygımız büyük ama buraya hiçbir şeyi kabul ederek, baştan yenilmiş gibi, elenmiş gibi düşünerek gelmedik. Bizlerin de hayali var, ulaşmak istediğimiz yerler var. Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyoruz. Sizlerin de bunu istediğini biliyoruz”

“SAHADA ARKADAŞLIK OLMAYACAK”

“Fonte iyi arkadaşım. Sahada arkadaşlık olmayacak demiş ve çok doğru söylemiş. Onunla saha dışında her zaman arkadaşız, önemli başarılar yakaladık ama söylediği her şeye katılıyorum. Yarın sahada arkadaşlık olmayacak. Benim onu, onun da beni tanımasının avantaj ya da dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar tek maç, eleme maçı, her an her şey olabilir. İnşallah yarın günümüzde oluruz ve kazanan taraf biz oluruz.”

“GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ OYUNCU”

“Ronaldo benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Ona saygım var ve çok seviyorum. Onun son Dünya Kupası mı bilemem ama benim son Dünya Kupam olacağına eminim. Onun için sahaya çıkıp elimden geleni yapmak, ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Bundan önce olduğu gibi. Bu formayı taşımak her şeyden daha önemli, her genç kardeşimizin hayali, ben de buradayım ve kaptanım. Son Dünya Kupam olduğuna eminim Ronaldo'nunkini bilemem. Buraya gelene kadar çok gurur yaşadım, büyük mutluluklar yaşadım ve yaşattım. Gururlu bir şekilde yarın inşallah görevimi yapacağımı düşünüyorum”

“İYİ DURUMDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”

“Çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Kendi takımlarında çok formda oyuncularımız var. Ama biz Avrupa Şampiyonası'na giderken de çok formda iyi durumda gittik. Futbol günlük, neyin ne olduğu, yediği içtiği, uykusu kendisine bakması her şey performansı belirliyor. Ama ben iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın çok istediğini görüyorum. Öz güvenliler bu çok önemli. Portekiz'in Lizbon'da oynadığı maçlarla Porto'da oynadığı maçlar daha farklı. Porto'da seyirci daha agresif. Buna hazırlandık. Her şeyiyle maça hazırlandık, iyi durumdayız. Futbol bu yarın ne olacağa tabii ki beli olmaz.”

“EN ZOR KURAYI ÇEKTİK”

“Aslında gruptan lider de çıkabilirdik ama performans eksikliği, başka şartlar, hal ve durumlar bizi ikinci olmaya itti. Dünya Kupası'na başlarken Hollanda'nın olduğu grupta herkes onların lider çıkacağını düşünüyordu ama biz büyük bir atak yapıp liderliği ele aldık, kendi hatlarımızla ikinci olup Play-Off'a kaldık. Biz lider olsaydık, Hollanda, Portekiz, İtalya yarışıyor olacaktı. En zor kurayı çektik. Bu da futbolun güzelliği. Buralara gelmek de önemli. Norveç'i geçtik. Bunları kenara bıraktık, yarın elemeye konsantre olduk. Portekiz maçında gereğini yapacağımızı düşünüyorum.”

“LAF OLSUN DİYE GELMEDİK”

“Biz laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz Avrupa şampiyonu olmuş bir Portekiz, dünyanın en iyi oyuncusu olmuş Ronaldo'nun önderliğindeki bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz hiçbir şeyi kabul edip gelmedik. Kaybedersek de kabul edip kaybetmeyeceğiz. Bunun olabileceğine yürekten inanıyorum”