‘Canavar’ Kim Min-Jae Fenerbahçe’de! Alacağı maaş…

Çin’de BJ Guoan’da senelik 3.5 milyon Euro kazanan ‘Canavar’ lakaplı savunmacı Kim Min-Jae, 1.5 milyon Euro’dan vazgeçip yıllık 2 milyon Euro’ya Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın Çin'den tanıdığı 24 yaşındaki stoperi ısrarla istemesi sonrası sarı-lacivertli yönetim transferi bitirdi.

Çin kulübünden yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Kim'in Fenerbahçe'den 2 milyon Euro alacağı öğrenildi. Güney Koreli futbolcu, Avrupa'da

oynamak için daha düşük maaşı kabul edip Fener'in yolunu tuttu.

‘Canavar’ lakabıyla bilinen 1.90 boyundaki G.Koreli defans oyuncusu, savunmadan oyun kurma görevini üstlenecek. Kim, top kazanma özelliği, ikili mücadelelerde geri adım atmaması, kesiciliği, hava hâkimiyeti ve yüksek pas isabet oranıyla tanınıyor. Pozisyon alma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan Kim, özellikle hızlı hücum oyuncularına karşı zorlanıyor.

Öte yandan Fenerbahçe’nin bir diğer savunmacısı Zanka, eski kulübü Kopenhag'a dönecek.

SÖRLOTH’A HÜCUM

Fenerbahçe, Norveçli Aleksander Sörloth'tan vazgeçmiyor. Yönetim, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Alman ekibi Leipzig'le temaslarını sürdürürken Sörloth'u da ikna etmeye çalışıyor. Diğer golcü adayları arasında İtalyan ekibi Spezia Calcio forması giyen 24 yaşındaki Angolalı golcü M'Bala Nzola ile Kopenhag'ın 22 yaşındaki santrforu Jonas Wind yer alıyor.

KOLASINAC’TA SONA DOĞRU

Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasıyla sol bölgeye transfer yapacak olan Fenerbahçe, Arsenal'dan Sead Kolasinac'ta mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Boşnak yıldızı bonservis ödemeden almayı planlıyor.