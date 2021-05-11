CANLI | Beşiktaş Karagümrük maçı | Süper Lig 41. hafta

Beşiktaş Karagümrük maçını canlı olarak dakika dakika Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 41. haftasında sahasında Karagümrük’ü ağırlayan Beşiktaş’ta ilk hedef, şampiyonluk yolundaki son düzlükte kazanarak liderliğini korumak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray’a karşı kaybederek avantajını yitiren siyah beyazlılar sahasında kazanarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Beşiktaş’ın kalan iki maçta 4 puan kazanması şampiyonluğuna yetecek. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın aynı saatlerde başlayan maçlardaki olası puan kaybına göre Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir.

Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak maçta Ali Palabıyık görev yapacak.

BERABERLİK BİLE YETEBİLİR

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray’ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.

Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray’a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2’ye düşüren siyah-beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor. Süper Lig’deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12’şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9’uncu basamağında yer alıyor.

NKOUDOU DÖNDÜ ATİBA CEZALI

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N’Koudou takımdan ayrı çalışmalara başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Bernard Mensah’la birlikte kadroya alındı. Riske edilmeyecek Gökhan Töre ise Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic’in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar, Karagümrük maçı kadrosunda yer almadı. Sakat oyuncuların yanı sıra, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson da mücadelede görev yapamayacak.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş’ta oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza’nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

VODAFONE PARK’TA SON MAÇ

Fatih Karagümrük müsabakası Beşiktaş’ın bu sezon Vodafone Park’daki son maçı olacak. Vodafone Park’ta bu sene dikkat çekici bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe’de oynadığı 19 maçta 45 puan topladı. Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor’u 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.