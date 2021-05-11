CANLI | Denizlispor Galatasaray maçı | Süper Lig 41. hafta

Süper Lig’in 41. haftasında heyecan, Denizlispor-Galatasaray maçıyla devam ediyor. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen…

Süper Lig’de küme düşen ilk takım olan Yukatel Denizlispor, 41. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’ı konuk ediyor.

Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak.

Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş’ın 3, ikinci Fenerbahçe’nin de 1 puan gerisinde bulunuyor. Denizlispor ise prestij maçına çıkıyor.

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Falcao kadroda yok

Ligde 7 maçtır yenilmeyen Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Falcao ve Emre Taşdemir kadroda yer almıyor. Ligde oynadığı son 11 maçını kazanamayan Denizlispor’da ise, sakatlıkları bulunan Oğuz Yılmaz ve Özer Özdemir bu karşılaşmada görev yapamıyor.

Yenilmezlik serisi 7

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı ve 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son olarak Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazandı. Aslan bu süreçte; Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş’ı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray 12 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezonun son deplasman maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ligde daha önce dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu. Galatasaray, bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, ağlarında 18 gole engel olamadı. Galatasaray son olarak deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmış sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Ligde 42. Randevu

Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.