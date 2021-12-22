CANLI | Fatih Karagümrük Fenerbahçe (ilk yarı oynanıyor)

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz...Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni hocası Volkan Demirel ile ilk maçını kazanan Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Eski kaptanı Demirel'e rakip olan sarı lacivertliler deplasmanda kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Teknik Direktör Vitor Pereira’nın görevine son veren Fenerbahçe zorlu Karagümrük deplasmanına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı. 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Fenerbahçe kritik haftada galip gelemezse lider Trabzonspor’a 17 puan uzak kalacak. Farkın açılmasını istemeyen ve yeni yılla birlikte yeni sayfa açmak isteyen Fenerbahçe’nin tek hedefi galibiyet.

Yeni hocası eski Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile sözleşme imzalayan ve ilk maçında Göztepe’yi mağlup eden Fatih Karagümrük de seyircisi önünde Kanarya’yı devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Karagümrük'ün patronu Volkan Demirel 17 yıl kalesini koruyup efsane olduğu, 2 yıl antrenörlük yaptığı Fenerbahçe'ye ilk kez rakip oluyor. 25 puanı bulunan Karagümrük maçı kazanırsa Fenerbahçe’yi yakalamış olacak.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada oynamayacak.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe’de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

VOLKAN DEMİREL, ESKİ TAKIMINA KARŞI

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.