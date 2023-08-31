Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın grubu ve rakipleri belli oldu! Kura çekimi tamamlandı…

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. 32 takımın, 8 ayrı gruba yerleştiği kura çekimi sonrası Galatasaray A grubunda yer aldı. İşte rakipler...

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki grubu ve rakipleri belli oldu… Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray 4. torbadan katıldığı kura çekiminde A grubunda yer aldı. Devler Ligi’nde 17. kez mücadele edecek olan sarı kırmızılıların A grubundaki rakipleri Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag oldu.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, GALATASARAY

B GRUBU: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens

C GRUBU: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D GRUBU: Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad

E GRUBU: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F GRUBU: Paris Saint Germain, B. Dortmund, Milan, Newcastle United

G GRUBU: Manchester City, R. Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H GRUBU: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp

GALATASARAY GRUPLARA NASIL GELDİ?

Şampiyonlar Ligi’ne ikinci eleme turundan katılan Galatasaray Zalgris’i 2-2 ve 1-0’lık skorlarla eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Üçüncü eleme turunda Olimpija ile eşleşen Cimbom, 3-0 ve 1-0’lık sonuçlarla play-off’a yükseldi. Gruplar için son adımda rakibi Molde’yi 3-2 ve 2-1 yenen Galatasaray 17. kez gruplara katılım hakkı elde etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Young Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Dörderli 8 grupta yapılacak 6’şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Üçüncüler ise yollarına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek.

Ekipler, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Geçen sezon Manchester City’nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2024 finali, 1 Haziran’da İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

10. KEZ ELEMELERİ GEÇTİ

Galatasaray, Molde’yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, 10. kez elemeleri geçerek “Devler Ligi”nde grup aşamasına kaldı. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002’de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007’de tek ön eleme geçerek gruplara kalmıştı.

“Cim Bom”, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020’de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

GRUPLARA KALINCA KASASINI DOLDURDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi. Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon avro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu.

SON 18 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12’si UEFA Avrupa Ligi ile 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2’si Trendyol Süper Lig, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.