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CANLI | Norveç-Türkiye | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Türkiye ile Norveç karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımımızın mücadelesine dair detaylar Sözcü'de...

Güncellenme: 18:56, 27/03/2021
Spor HaberleriFutbol
CANLI | Norveç-Türkiye | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki ikinci maçında bugün Norveç ile karşılaşacak.

İspanya’nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımımız, G Grubu’nda üç puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Norveç ve Türkiye’nin ilk 11’leri belli oldu:

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Yayınlanma Tarihi:18:42,