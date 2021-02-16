CIES’e göre Süper Lig’de şampiyon Beşiktaş olacak!

Spor Toto Süper Lig’de yıllardır hasret kalınan üç büyük ekibin (Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe) şampiyonluk yarışı içinde olması, sezon sonunda ipi hangi takımın göğüsleyeceği konusunda da merak uyandırmaya devam ediyor.

Ünlü Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa’nın büyük ligleri ve Süper Lig’in istatistiklerine göre sezon sonunda hangi takımın şampiyon olacağı tahmininde bulundu.

Topa sahip olma, gol girişimi, rakip alandaki verimlilik gibi verilerin ele alındığı raporda, Süper Lig’de 42 hafta sonunda Beşiktaş ve Galatasaray’ın 84’er puanla zirveyi paylaşacağı belirtildi. Yapılan tahmine göre; 51 puanı bulunan Beşiktaş’ın, lider Galatasaray’ı averajla geride bırakarak şampiyon olacağı öngörüldü.

24 hafta sonunda 51 puanı bulunan Fenerbahçe’nin lig sonunda 81 puanla üçüncü, Aytemiz Alanyaspor’un 80 puanla dördüncü, Trabzonspor’un ise 70 puanla beşinci sırada olacağı ifade edildi.

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Küme düşecek takımlar

Öte yandan ligin alt sırasıyla ilgili de tahminde bulunan CIES’e göre; bu sezon 4 takımın veda edeceği ligde küme düşecek takımların Gençlerbirliği, Denizlispor, Ankaragücü ve Kayserispor’un olacağı görüldü.

İşte Avrupa’nın diğer büyük liglerinde sezon sonu tahmini sıralaması: