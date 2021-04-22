Demba Ba’nın ‘Fermuar’ paylaşımı için Göksel Gümüşdağ’dan açıklama

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu kararıyla yolların ayrıldığı Demba Ba ile ilgili sessizliğini bozdu. Senegalli’nin sözleşme feshi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı “Fermuar”lı paylaşımla ilgili konuşan Gümüşdağ, “Yanlış anlaşıldığını bana söyledi. Kendisi gereken açıklamayı yapacak. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik” dedi.

‘PAYLAŞIMIN KULÜPLE ALAKALI OLMADIĞINI SÖYLEDİ’

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba’nın sözleşme feshi konusunda NTV Spor’a konuştu. Oyuncunun sözleşme feshi sonrası yaptığı fermuarlı paylaşımla ilgili Gümüşdağ, “Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı” açıklamasını yaptı.

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Demba Ba’nın kendisini çok iyi ifade eden bir futbolcu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, “Paris Saint Germain maçında yaşanan ırkçılık olayında da gördük” diye konuştu. Senegalli oyuncu Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Twitter profilindeki kapak fotoğrafına ağzı kapayan fermuar fotoğrafı koymuştu. Yıldız golcünün bu hareketi Başakşehir yönetimine bir gönderme olarak yorumlanmıştı.



