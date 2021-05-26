Devler Kenan’ın peşinde! Beşiktaş bir adım önde…

EN az iki forvet takviyesi yapacak Beşiktaş'ta birinci aday belli: Kenan Karaman… Geleceğine Avrupa Şampiyonası sonrası karar vereceğini açıklayan milli forvet, dört büyükleri peşine taktı. Siyah-beyazlılar ise Şampiyonlar Ligi avantajıyla öne geçmek istiyor. F.Düsseldorf'tan ayrılan ve boşa çıkan Kenan, yıllık 1.5 milyon Euro istiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, bu rakamı vermeye sıcak baksa da Beşiktaş daha düşük bir teklif yapmayı planlıyor. Teknik patron Sergen Yalçın ise 27 yaşındaki futbolcunun alınmasını istedi. Beşiktaş yönetimi, en kısa sürede bu oyuncuya imza attırmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ’TA TRANSFER GÜNDEMİ

19 golle Beşiktaş'ın bu sezonki gol kralı olan Larin'e İngiltere'den talipler var. Premier Lig ve Championship'ten bazı takımların fiyat istediği öğrenildi. West Ham ve West Bromwich Albion, söz konusu kulüplerin başında geliyor. Beşiktaş, Larin'den 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis bekliyor. Kanadalı yıldız da kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak bakıyor.

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ERSİN’E İLK TEKLİF

KARİYERİNİN tamamladığı ilk profesyonel sezonunu çifte kupa ile taçlandıran Ersin Destanoğlu, Fransızların radarına girdi. L'Equipe gazetesi, bu sezon transfere önemli yatırım yapacak Nice'in Ersin için Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını yazdı. Beşiktaş'ın ise 12 milyon Euro istediği vurgulandı.

ROSIER’İN YEDEĞİ BATU

BEŞİKTAŞ, Rosier'i takımda tutmak istiyor ancak alternatif adaylara da yöneliyor. Bu yöndeki son iddia Belçika'dan geldi. ‘Gazet van Antwerpen'in haberinde siyah-beyazlıların, Fransız sağ bekin alternatifi olarak belirlediği Aurelio Buta için Antwerp'e 1.5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. 24 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçen sezon 34 maçta 5 asist yaptı.