Faruk Koca’dan Beşiktaş maçı öncesi centilmenlik vurgusu

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahalarında oynayacakları maçta Beşiktaş taraftarının karşılaşmayı statta izlemesine ilişkin "Herkesin kendi taraftarını desteklemesinde gocunacak bir şey yok. Bunun olgunlukla karşılanması gerekiyor" dedi.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi kişisel ofisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki taraftar arasında yıllardır süren bir gerginlik olduğuna dikkat çeken Faruk Koca, “Bununla ilgili bugüne kadar ilgili adımların atılmamasına şaşırdım. Geçen yıl davet yapmıştım” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü’nün karşılaşmada ev sahibi olduğunu dile getiren Koca, “Beşiktaş taraftarını ağırlamak istediğimizi beyan ettik. Laf olsun diye değil. Gerginliğin uzun süre devam etmesi doğru değil. Biz de bir adım attık. Tribüne alınacak rakip taraftar sayısı belli. Umarım hepsi gelir” değerlendirmesinde bulundu.

“EN İYİ ŞEKİLDE MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAYACAĞIZ”

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine vurgu yapan Koca, şöyle devam etti:

“Yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde bu konuda olumsuz bir durum yok. En iyi şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız. Bizim taraftarımız da gidince ağırlanacaktır. Herkesin kendi taraftarını desteklemesinde gocunacak bir şey yok. Bunun olgunlukla karşılanması gerekiyor. Bu gerginlikten nemalananlar var. Bu doğru değil. Takımları ve marka değerlerini olumsuz etkiliyor.”

Karşılaşmanın sonucunu dair “Umutluyuz.” ifadesini kullanan Koca, “İyi maç, iyi sonuç olsun. Oyuncu ve teknik heyete güveniyorum. Pazar günü şeytanın bacağının kırarız diye umuyorum. Taraftardan ricam 90 dakika takımlarını desteklesinler. Eleştiriler 90 dakikadan sonra olsun. Kritik maçlar oynuyoruz, taraftarımızın üstüne düşeni yapacağından eminim” diye konuştu. (AA)