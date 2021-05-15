Fatih Terim’den veda sözleri… ‘Haklarını helal etsinler’

Süper Lig’de 2020-2021 şampiyonluğunu averajla Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonu hem buruk hem de tepkili ifadeler kullandı. Sarı kırmızılı ekip, Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etmesine rağmen averajda fark yaratamayınca şampiyonluğu göğüsleyemedi. Maç sonrası Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, yönetime ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. İşte, Terim’in açıklamalarından satır başlıkları…

“CAMİADAKİ BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞA TEŞEKKÜR EDERİM”

“41 maç 42 hafta kolay değil. Sıkıştırılmış bir lig. Sadece korona ile rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla beraber uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var ama oyuncularıma teşekkür ettim şimdi kendileriyle helalleşirken. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık esasında. Denizli ve burada gol yemesek şampiyonuz. Kısmet değilmiş. Florya'daki çalışanlara, arkadaşlara, teknik heyete sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarına, camiadaki çok büyük bir çoğunluğa buradan teşekkür ederim.”

”ÇOK EVVEL BİTİRMEMİZ GEREKİRDİ”

”Federasyon ve kurullarına göğsümüzü germişken, teşekkür edenlerle bile karşılaşıyoruz. Basınla, hakemlerle, federasyonla ayrı uğraş, bir de içeri ile uğraş. Çok evvel bitirmemiz gerekirdi bu yarışı bizim. Kadrolar ne olursa olsun, onun hesabına girmiyorum ben. Çok ciddi yaralar verdiler bize. Herkese, her şeye rağmen olabilir miydik? Bunların rağmeni çok fazla olacaktı, olmadı. Bu yarışta Galatasaraylılığımla gurur duyuyorum. Yalnızım dediğim zaman çok şey ifade etim de maalesef anlamadılar. Dramatik bir kayıp oldu. Atılmayan penaltı, yenilen goller… Rakibimizi ve tüm rakipleri tebrik ederiz.”

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“KONUŞACAĞIMIZ ÇOK ŞEY OLACAK”

”Cezalar bize gelince fazla fazla. Eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Az dokunur çok dokunur ama dokunur. Galatasaray'ın hep güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar, düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler ama içeridekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunların hepsini aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularıma bu mücadeleleri için teşekkür ediyorum.”

“5-6 BAŞKAN ADAYI MÜTHİŞ”

”Sezonun en ciddi döneminde hocalara söylenecek şey mi bunlar. Sonradan hırslandırmak için dedim gibi şeyler, bunları geçin. Bunları geçelim ayıp şeyler. Galatasaray'ın çok başka sorunları var. Haziran'da seçim yapacaksanız, transfer ne zaman? Şampiyonlar Ligi eleme oynayacaksınız. İdari, ekonomik ve teknik olarak çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu kadar borcun altında 5-6 başkan adayı müthiş. Ümit ederim herkes hazırlıklıdır. 3 senelik gelip önemli kaynaklar bulmadan enkazı tamamlamadan herhangi bir yere gidemeyiz.

“BAZI ZAMANLAR DA İSTİFA ZAMANIYDI”

”Galatasaray'ın hocasına, oyuncusuna kolay ilişmemeli. Ne demek istediğimi herkes anlıyor. Merak etmesinler daha iyi de anlatacağım. Biz bunları hepsiyle ve içeri ile savaştık, o daha tehlikeli. Geldiğimiz yer benim hiç hoşlandığım bir yer değil. Şampiyon olmalıydık. Bir hata varsa en büyük hata benimdir. Haklarını helal etsinler. Ben hiç sözümden dönmedim. 31 Mayıs'ta mukavelemiz bitiyor. Bazı zamanlar da istifa zamanıydı ama ben Galatasaray'ın hatırı için yapmadım. Sözümüzü yerine getirdik. Durum bundan ibaret.”