Fenerbahçe, 31 yıl sonra Sigma Olomouc faciasını hatırladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yaşadığı tarihi yenilginin ardından, Spartak Trnava maçıyla gruptan çıkma mücadelesine odaklanmak istiyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda Fenerbahçe, Danimarka’nın Nordsjaelland takımına deplasmanda 6-1 yenilerek tarihi bir mağlubiyet yaşadı.

Right to Dream Park’taki mücadelede ilk yarıyı 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda kalesinde 4 gol daha görerek maçı 6-1 kaybetti ve lider olarak gittiği Danimarka’dan üçüncü sırada ayrıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, son beş resmi maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 galibiyet elde etti. Bu dönemde, Trabzonspor’a 3-2, Ludogorets’e deplasmanda 2-0 mağlup olan ve Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ekip, sezonun başındaki performansının altında kaldı.

Milli maç arasının ardından Süper Lig’de VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, ardından Nordsjaelland karşısında deplasmanda 6-1’lik ağır bir yenilgi aldı.

31 YIL SONRA EN AĞIR YENİLGİ

Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki en ağır mağlubiyetlerinden birisini 17 Eylül 1975’te Portekiz’de Benfica’ya 7-0 yenilerek almıştı. Bu maçtan üç yıl sonra, 27 Eylül 1978’de Hollanda’da PSV Eindhoven karşısında 6-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 4 Kasım 1992 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nde Sigma Olomouc takımına 7-1 yenilmişti.

1992’deki Sigma Olomouc maçında ilk 11’de yer alan ve 41. dakikada kırmızı kart gören İsmail Kartal, takımını 10 kişi bırakmıştı. Aynı maçta Hakan Tecimer ve Gerson da kırmızı kart görerek, takım 8 kişi kalınca Fenerbahçe 7 gol yemişti.

Teknik direktör İsmail Kartal, 31 yıl sonra Fenerbahçe’nin başında Danimarka’da tarihi bir yenilgi daha yaşadı.

SAVUNMADAKİ EKSİKLER ETKİLEDİ

Sakatlıklar ve statü gereği oynayamayan oyuncular nedeniyle eksik bir savunma ile Nordsjaelland deplasmanına çıkan Fenerbahçe’nin savunma hattındaki zafiyetler maçın sonucunu etkiledi.

Sakat oyuncular Djiku, Becao, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra statü gereği oynayamayan Samet Akaydin’in yokluğunda savunmada Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde forma giydi.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ilk üç karşılaşmasını kazanıp 9 puan toplayan Fenerbahçe, ardından gelen iki mağlubiyetle grupta üçüncü sıraya düştü. Gruptaki son maçında Spartak Trnava’yı ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekip, bu maçtan galip ayrılarak 12 puana ulaşmayı ve gruplardan çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin bu maçı kazanması durumunda, Ludogorets ve Nordsjaelland arasındaki maçın berabere bitmesi halinde sarı-lacivertliler 12 puanla grubu lider olarak tamamlayacak. (AA)

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