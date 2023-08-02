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Fenerbahçe Miha Zajc’ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yayınlanma: 20:47 - 02 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Fenerbahçe Miha Zajc’ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, sözleşmesi biten Miha Zajc ile 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:

“Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc’ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.

Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da hazır bulundu.”

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