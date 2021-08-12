Fenerbahçe Token’den çılgın gelir! Transfere 9 milyon Euro…

Fenerbahçe, üretilen Fenerbahçe Token'in saatler içerisinde satılmasının ardından KAP'a yaptığı bildirimde 268.500.000 TL gelir elde ettiğini açıkladı. Bu gelirin önemli bir kısmı transferlerde için harcanabilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Fenerbahçe Token, sarı lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Fenerbahçe Token'in piyasaya girmesinin ardından ‘Seçenek 2' olarak satışa sunulan 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniye içerisinde tükendi. Ardından Seçenek 1 olarak sunulan 15 TL değerindeki 20 milyon tokenler de bitti.

Tokenlerin bitmesinin ardından Fenerbahçe, KAP’a yaptığı bildirimde 268.500.000 TL gelir elde ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler elde ettiği bu gelir ile yaklaşık 9 milyon Euro gibi bir rakamı transfer limitlerine yansıtabilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, anlaşmanın yapıldığı basın toplantısında “Tabii burdan elde edeceğimiz gelirin 3'te 1'i mevzuat gereği harcama limitlerine pozitif etki yapacaktır. Hayalimiz ilerde maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Token’den elde edilen gelir hakkında KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir.”

İlginizi Çekebilir 'Fenerbahçe Token' çıktı, 30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı! Tükendi...