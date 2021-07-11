Fenerbahçe transferde harekâta başladı! Boupendza, Muriqi, Vrsaljko ve Driussi

BAŞKAN Ali Koç'un güven tazelediği seçim sürecinin ardından Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle olumlu bir hava yakalayan Fenerbahçe, rotayı transfere çevirdi. “Mevcut kadroya az ve öz takviyeler yapacağız” diyen Koç, Pereira ve scout ekibinin istediği oyuncuları masaya yatırdı. Sarı-lacivertliler 2 forvet, 1 sağ bek ve 1 kanat oyuncusunun transferine odaklandı. Aaron Boupendza, Vedat Muriqi, Sime Vrsaljko ve Sebastian Driussi belirlenen isimler. Yönetim, bu transferleri en kısa zamanda resmiyete dökecek.

YİNE YENİDEN BOUPENDZA

F.BAHÇE, geçen sezon devam ederken teklifte bulunduğu Aaron Boupendza transferini yeniden gündeme getirdi. Hatayspor, Boupendza için 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-lacivertlilerin ise kadrosunda düşünmediği bazı oyuncuları takas olarak önerip bir miktar da bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Yönetim ayrıca Hatayspor'un yapmayı planladığı kulüp tesislerine de destek teklifinde bulundu. Fener, böylece kasasından çok fazla bir bonservis bedeli çıkmadan bu transferi gerçekleştirecek.

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MURIQI’IN DÖNÜŞÜ SARRİ’YE BAĞLI

KANARYA'NIN ilk hedefinde olan eski golcüsü Vedat Muriqi için gözler Maurizo Sarri'de. Lazio'ya kiralama teklifinde bulunan ve olumlu yanıt alan sarı- lacivertliler, Teknik Direktör Sarri'nin kararını bekliyor. Sarri'nin onay vermesi halinde Kosovalı forvetin ikinci Fenerbahçe dönemi başlayacak. İtalya'da bekleneni veremeyen Muriqi de transferin bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Fenerbahçe'yi çok özleyen yıldız forvet, takıma golleriyle katkı vermeyi arzu ediyor.

SAĞ BEKTE HEDEF VRSALJKO

FENERBAHÇE'DE transferin beklendiği en önemli mevkilerden biri de sağ bek.. Gökhan Gönül ile yolları ayıran Kanarya, Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko'yu listeye dahil etti. Atletico ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hırvat savunmacının, gönderilecekler listesinde olduğu öğrenildi. Ancak geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakan 29 yaşındaki futbolcu, soru işareti yarattı. Yönetim, kapsamlı bir araştırmanın ardından transferi masaya yatıracak.

SOL KANATTA TANGO RÜZGARI

SARI-lacivertliler, sol kanat bölgesi için Zenit'in 25 yaşındaki Arjantinli yıldızı Sebastian Driussi'yi gündemine aldı. Fenerbahçe, 1 yıl daha sözleşmesi olan tangocunun transferi için Zenit ile temasa geçti. Kanarya, Driussi'yi uygun bir bonservisle kadroya katmayı planlıyor ve Rus kulübüne 4 milyon Euro önerdi. Driussi'nin de Sosa ile görüşerek Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Arjantinli kanat, geçen sezon 22 maçta forma giydi ve 2 gol, 4 asistle oynadı.