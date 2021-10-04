Fenerbahçe’de Mesut Özil oyuna alınmayınca Pereira’ya şok bir tepki gösterdi

Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç öncesi kadroya dahil edilen Mesut Özil ile teknik direktör Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı. Pereira'nın ısınmaya gönderdiği Mesut oyuna alınmayınca yeleğini kulübenin önüne fırlattı.

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Süper Lig ‘in 8. haftasında evinde Kasımpaşa’yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan Berisha ve Luiz Gustavo’nun golleriyle 2-1’lik üstünlük ile ayrıldı. Yaklaşık 2 haftadır gribal enfeksiyon nedeniyle takımda forma şansı bulamayan Mesut Özil’in Kasımpaşa maçında sahada yer alması bekleniyordu. Ancak Vitor Pereira yıldız oyuncuya maça yedek kulübesinde başlattı.

SON DEĞİŞİKLİKTE GİRMEYİNCE…

Oyuna sonradan girmesi beklenen Özil, Pereira’nın 5 değişiklik hakkında da tercih edilmeyince sinirlendi. Mücadelenin 2. yarısında ısınması için talimat verilen Mesut Özil kenarda uzun bir süre arkadaşlarıyla ısınarak oyuna girmeyi bekledi. Ancak Pereira yedek kulübesinden tercihlerini Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Novak ve Miha Zajc isimlerinden yana kullandı.

Son değişiklik hakkında da oyuna alınmayan Mesut Özil sinirlenerek ısınma yeleğini Vitor Pereira'nın önüne doğru attı. Bu anların görüntüsü sosyal medyaya da yansıdı.

‘ISINMAYA GÖNDERİYORSANIZ OYUNA SOKUN’

Maçın ardından yayıncı kuruluşta yorumcu İlker Yağcıoğlu konuyla ilgili şu sözleri söyledi: “Hoca, Mesut’u ısınmaya gönderdi. Mesut kariyerindeki bir oyuncuyu ısınmaya gönderiyorsanız, onu oyuna sokun. Oyuncuyu böyle kaybedersin, kazanamazsın. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Mesut’a çok ihtiyaç duyacak.”

ALİ KOÇ: ARALARINDA BİR SIKINTI YOK

Başkan Ali Koç ise maçtan sonra yaptığı açıklamada “Aralarında bir sıkıntı yok” dedi. Mesut'un takımın önemli bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Koç “Mesut Özil buraya Fenerbahçe'yi yedi sene sonra şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi” ifadelerini kullandı. Hakem kararlarından en çok canı yanan kulübün Fenerbahçe olduğunu da dile getiren Koç “Rakipler, bizim başımıza gelenleri yaşasa, İstanbul'da kıyamet kopardı” diye konuştu.