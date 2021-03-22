Fenerbahçe’den İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki!

Cinsiyet eşitliği konusunda birçok önemli uygulamaya imza atan Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine sessiz kalmadı.

Sarı lacivertlilerin “Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz” başlığı ile yayınladığı yazıda, “Fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe Kulübü ayrıca, “Sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe’nin yayınladığı bildiri sosyal medyada kısa süre içinde binlerce paylaşım alırken, taraflı-tarafsız herkesin takdirini topladı. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, diğer büyük takımların da benzer bir açıklama yapması için çağrıda bulundu.

Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz. https://t.co/Rf9U7o5Ghi pic.twitter.com/qr0SqwzMfL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 22, 2021



İşte Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama:

“Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen,

Kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten,

Kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; “Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!” diyen

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz.

Saygılarımızla,”