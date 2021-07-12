Galatasaray’a Yunanistan’da skandal tavır

Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan’ın başkenti Atina’ya giden Galatasaray’a havalimanında ilginç tavır sergilendi!

Tüm takımın aşı yaptırmış olmasına ve İstanbul’da PCR testi yapılmış olmasına rağmen sonuçları geçerli sayılmadı. Havalimanında yaklaşık 2 saat bekletilen Galatasaray kafilesi için yeni PCR testleri istendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunan yetkililerinin havalimanındaki bu şok tavrına büyük tepki gösterdi.

Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı sarı-kırmızılı kafile İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.

BAKANLIK, GALATASARAY KAFİLESİNİ ARADI

SÖZCÜ’nün belirttiği gibi; Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray kafilesini arayıp durum hakkında bilgi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaoğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak, “Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray’ıın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim.@GalatasaraySK'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 12, 2021

GALATASARAY’DAN YAPILAN BİLGİLENDİRME ŞU ŞEKİLDE;

“Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra, Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizden bir bölüm pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti.

Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti.

Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.”