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Haji Wright fırtınası Trabzonspor’da esecek

Antalyaspor'da 15 gol atan ABD'li forvet Haji Wright, Trabzonspor'a doğru... Trabzonspor yönetimi, bonservisi Danimarka ekibi Sönderjyske’de bulunan Haji Wright'ın transferini bitirmeyi hedefliyor.

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Haji Wright fırtınası Trabzonspor’da esecek

Transferin hareketli takımı Trabzonspor'un golcü takviyesine devam edeceği biliniyor. Listedeki isimlerin başında, geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor forması giyen Haji Wright geliyor.

Sezonu 15 golle tamamlayan ABD'li futbolcunun bonservisi Danimarka kulübü Sönderjyske'de… Bu takımın Sportif Direktörü Esben Hansen, Haji Wright'ın Türkiye'nin bir büyük takımında kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Söz konusu kulübün Trabzonspor olduğu biliniyor. Bordo-mavililerin 2 milyon Euro dolayında bir bonservise bu transferi bitirmesi bekleniyor.

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