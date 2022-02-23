Halil Dervişoğlu’ndan tepki çeken görüntü hakkında açıklama

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında tepki çeken görüntüsünün ardından açıklama yaptı.

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Galatasaray’ın Süper Lig’deki son maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde mutsuz görüntüsüyle dikkat çeken Halil Dervişoğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray’ın deplasmanda Göztepe ile oynadığı ve son dakikalarda bulduğu penaltı golleriyle 3-2 kazandığı maçta, oyundan alındıktan sonra kulübede oturan ve uzatma anlarında kazanılan penaltıya sevinmediği için taraftarların tepkisini toplayan Halil Dervişoğlu konu hakkında bir açıklama yaptı.

“Değerli Galatasaray camiasına ve taraftarlarına, Göztepe maçındaki görüntü nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim” diyen Halil Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“YAŞADIĞIM ÜZÜNTÜ SEBEBİYLE”

“Öncelikle Galatasaray da olmaktan ve bu formayı terletmekten ve Galatasaray’ın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Son maçtaki görüntünün sebebinin müsabakada istediğim performansı sergileyememekten ve takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmaktan kaynaklanan yaşadığım üzüntü sebebiyle olmuştur. Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur. Oyunda olayım ya da olmayayım, her zaman takımımın kazanmasını ister ve bunun için elimden gelen çabayı sarf ederim ve bundan sonra da edeceğim.”

Galatasaray’ın sezon başında Brentford’dan kiraladığı 22 yaşındaki milli forvet, Süper Lig’de oynadığı 21 maçta 3 gol-1 asistlik performans sergiledi.