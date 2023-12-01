İrfan Can Kahveci, Nordsjaelland maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarlarla tartıştı
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin 6-1'lik Nordsjaelland yenilgisi sonrasında, İrfan Can Kahveci tribündeki taraftarlarla gergin bir an yaşadı.
Fenerbahçe’nin Nordsjaelland karşısında aldığı 6-1’lik mağlubiyet sonrası, İrfan Can Kahveci tribündeki taraftarların üzerine yürüdü.
UEFA Konferans Ligi’nde Danimarka ekibi Nordsjaelland karşısında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, Spartak Trnava ile oynayacağı son maç öncesi, grupta averajla üçüncü sıraya geriledi.
Sonradan oyuna giren İrfan Can Kahveci de skoru değiştirmeye çare olmazken, maçın bitiş düdüğü sonrası saha içinde gergin anlar yaşandı. Eksi 7 derecede Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayan yaklaşık 5 bin sarı lacivertli taraftarın bir bölümü, maç sonunda takıma tepki gösterdi.
İSMAİL YÜKSEK DE TARTIŞTI
Tribünden bir taraftarın kendisine yönelik sözlerine tepki gösteren İrfan Can Kahveci, sinirlerine hakim olamadı. Taraftarın üzerine yürümeye kalkan İrfan Can’ı takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
Ardından İsmail Yüksek de tribünle atışırken, araya giren güvenlik görevlileri ve diğer futbolcular gerginliği sona erdirdi.