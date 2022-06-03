İstanbulspor’un hocası Osman Zeki Korkmaz: Büyük coşku yaşamıyorum çünkü…

Profesyonel seviye ilk teknik direktörlük görevi üstlenen ve İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Zeki Korkmaz, mücadelenin ardından konuştu.

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Spor Toto 1.Lig Play-Off Final karşılaşmasında Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek 17 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen İstanbulspor’da mutluluk hakimdi.

“Büyük coşku yaşamıyorum çünkü beklediğim bir şeydi” diyen İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “Şampiyonlukla biten bu hikayenin, 96 yılık mazimizde bazı parçalar var. Çok geri gitmeyeceğim. 14 yıl önceye gideceğim. Fenerbahçe alt yapısında genç bir antrenörken profesyonelde çalışmaya karar vermiştim. O dönem beklerken rahmetli, nurlar içinde yatsın Ömer Saraylıoğlu, 2009 yılında beni genç takımın başına getirmek için çağırmıştı. Bende profesyonel çalışmak istediğim için Ömer amcamızın teklifini reddetmiştim. 14 yıl sonra yeğeni Ömer Saraylıoğlu'nun davetiyle birlikteliğimiz bu güne geldi. İstanbulspor, Türk futbolunun ihtiyacı olan, hep konuştuğumuz üretmek, denk bütçeyle yönetmek, kurumsal kimliği kuvvetlendirmek kavramlarının karşılığını bulduğu kulüp aslında. Tek bir eksiği var belki; ilk bakıldığında tribünler çok dolu değil. Ama şöyle görüyorum; burası dönmeyi düşünmeyenlerin, önce vatan diyenlerin kulübü. 14'lük, 15'lik geri dönmeyi düşünmeyen İstanbul liseli şehitlere selam olsun. Şampiyonluğumuz tüm şehitlerimize armağan olsun. İstanbulspor üreten kimliğiyle ve toplumsal hafızamızda yer etmiş büyük olayların renkleriyle herkesin, dönmeyi düşünmeyenlerin birinci takımı olabilir. Bundan sonraki bütün gücümüzle, aynı kimlikle yarışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“SEZON BOYUNCA EN MODERN FUTBOLU BİZ OYNADIK”

İki takımın oyunu arasındaki farkla ilgili soruyu cevaplayan teknik direktör Korkmaz, “Finaller tek başına kurgulanmaz. 9 aydır var ettiğimiz, olgunlaştırdığımız oyun kültüründen feragat etmedik. Finallerde çok yüksek şiddetli baskı altında oynamanız gerekir. Rakip final baskısını bizden daha fazla hissetti. Biz finalde olsa, kupa finali ya da lig finali, her yerde her zaman aylar boyu kendi olgunlaştırdığımız oyunu oynadık. Bizi kuvvetli kılan da buydu. Kimse yanlış anlamasın ama 1.ligin en modern ve göze hoş gelen futbolunu oynayan bizdik sezon boyunca. Oyun oynamaya çakşırken basit goller de yedik ama biz sonucu korumak için oyun formasyonumuzu değiştirmedik. Kendi oyunumuzda ısrar ettik ve oyunu olgunlaştırdık. Bu oyun bizi finalde Süper Lige taşıdı. Süper Lig'de de bundan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

2. LİG’E DÜŞEN KOCAELİSPOR’A TAVSİYE: BİZİ ÖRNEK ALIN

Küme düşen Kocaelispor'un sahasında şampiyonluk kupası kaldırmakla ilgili olarak ise genç teknik adam “Belki Türk futbol kamuoyu bir üst ligde Kocaelispor'u isterdi. Çünkü harika bir taraftar topluluğu var. Büyük bir camia. Ama bu büyük camiaların da bence bizim gibi kurumsal yapısını kuvvetlendirmiş ve bir plan üzerine inşa edilmiş başarılardan örnek almaları gerekiyor. Sadece popüler hareketlerle, büyük transferlerle şampiyonluk gelmiyor. Doğru bir kurguyla şampiyonluk geliyor. Kocaelispor'a ligin ilk haftalarında yenildiğimizde de ligi zirvede bitireceğimizden emindik. Bugün de çok büyük coşku yaşamıyorum. Çünkü beklediğim bir şeydi. Asıl şampiyon olmasaydık büyük bir yıkım yaşardım” dedi.