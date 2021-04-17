İzmir’de maça damga vuran isim Kerem Aktürkoğlu! 2016’dan sonra ilk kez…

Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile karşı karşıya geldi… Sarı kırmızılılarda Falcao ve Mostafa Mohamed’in yokluğunda mücadeleye 11’de başlayan 22 yaşındaki genç golcü Kerem Aktürkoğlu mücadeleye damga vurdu.

Diabate’nin maçın henüz başında attığı harika golle geriye düşen Galatasaray, Kerem’in arka arkaya attığı 3 golle deplasmanda üstünlüğü ele geçirdi. Teknik Direktör Fatih Terim’in ilk 11’de şans verdiği genç oyuncu hocasının yüzünü güldürdü.

19’uncu dakikada ceza sahası yayında Halil Dervişoğlu’nun defansın arkasına attığı ara pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta sol direğe çarpan top ağlara gönderdi.

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PENALTIDAN HAT-TRİCK’LE TAMAMLADI

39’da bir kez daha sahneye çıkan Kerem kendisinin ikinci golünü atarken Galatasaray’ı da öne geçirdi. Taylan Antalyalı’nın gönderdiği pasta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci İrfan Can Eğribayat’ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

İkinci yarıda da durmayan Aktürkoğlu fırtınası hat-trick ile zirveye çıktı. 63’te ceza sahasında Obinna Nwobodo’nun Halil Dervişoğlu’na yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Topu alıp beyaz noktaya gelen Kerem Aktürkoğlu durumu 3-1’e getirdi ve takımını rahatlattı. Maça damga vuran performansıyla taraftarlardan tam puan alan Kerem Aktürkoğlu 68’de oyundan çıkarken yerini Onyekuru’ya bıraktı.



2016’DAN SONRA İLK KEZ…

Kerem Aktürkoğlu, 2016 Aralık ayından bu yana sonra Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu. (Daha önce Yasin Öztekin, Gaziantepspor’a karşı yapmıştı)

‘BENİM İÇİN DUYGU DOLU BİR MAÇ OLDU’

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı; “İlk kez ilk 11’de başladım. İyi bir oyun oynadık. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. En önemlisi 3 puandı. Umarım galibiyetler devam edecek. Benim için duygu dolu bir maç oldu. Bireysel performans futbolcuyu mutlu ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Ben de 3 gol attım, güzel geçti benim için de.”

İzmir’de maçın yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu için sosyal medyada da yüzlerce yorum yapıldı. İşte sarı kırmızılılarda ortaya koyduğu performansla göz dolduran Kerem için Twitter’da yapılan yorumlar…

Helal olsun sana Kerem Aktürkoğlu daha düne kadar 3.lig’den gelip süper ligin tozunu aldın bravo — Suat The Conquerer (@SuatCetinkaya10) April 17, 2021

Kerem Aktürkoğlu çok yetenekli evet ama en güzel özelliği genç yaşta ve gecen sene 3.lig klasmanın da top koşturmasına rağmen harika cesareti ve cesur oynaması — Utku Çetinkaya (@utkucetinkaya9) April 17, 2021

Kerem Aktürkoğlu, Falcao ile çarpıştıktan sonra Falcao olmuş olabilir mi? Sadece soruyorum.. — Pops Emre-Bonsu (@EmreErgenekon) April 17, 2021

Falcaoyu sakatlayıp yerine geçen Kerem Aktürkoğlu adamlığı#GÖZvGS pic.twitter.com/t1mOjiSelx — Derin (@derinligs) April 17, 2021

Kerem Aktürkoğlu her maçta skora ve oyuna katkısı çok iyi artık ilk 11 oynamalı, her maç söylüyoruz sonuna kadar hakediyor bu çocuk! pic.twitter.com/nIoDH1W5CT — nando muslera (@musleratavratt) April 17, 2021

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜNDEN SONRA HIRSLA GOLE BAKAN FATİH TERİM'E BAKIN.. ÖLENE DEK SENCİYİM BABAAAAA @fatihterim#GÖZvGS pic.twitter.com/eLoXiC3t6V — İrem (@iremyalciin_) April 17, 2021

Hız istiyorsanız Mbappe’yi

Bitiricilik istiyorsanız Haaland’ı

Zeka istiyorsanız Foden’ı Hepsini istiyorsanız Kerem Aktürkoğlu’yu izleyin… pic.twitter.com/xkEYliR3yI — Metefizick (@lamelaback) April 17, 2021

Kerem Aktürkoğlu’nu övmeye korkuyorum kimi övsek sakatlanıyor Allah kaza beladan korusun canım kardeşim. — Felipe #23 (@atavratfelipe) April 17, 2021