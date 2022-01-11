Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Ankara - Niğde karayolunda aracın kontrolünü kaybeden Ahmet Çalık, şarampole devrildi.

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Süper Lig ekibi Konyaspor’da forma giyen Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kariyerinde 8 kez A Milli Takım formasını giyen Ahmet Çalık, futbola başladığı Gençlerbirliği’nde 2011 yılında profesyonel oldu.

6 yıl Başkent ekibini formasını giyen Çalık, 2017’de Galatasaray’a transfer oldu. 3 yıl sarı-kırmızılıların formasını giydikten sonra 2020’de Konyaspor’a transfer olmuştu.

KONYASPOR’DAN AÇIKLAMA

Ölüm haberiyle sarsılan Konyaspor da kulübü de Twitter’dan mesaj yayınlayarak, “Konyaspor’umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık’ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: ”Konyaspor’da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık’ın Ankara – Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim.”

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ahmet Çalık’ın acı haberinden sonra eski takımları Gençlerbirliği ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüp Twitter hesaplarından taziye mesajları yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı paylaştı.

GENÇLERBİRLİĞİ: Altyapımızda yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini üstlenen, Konyaspor'da forma giyen eski futbolcumuz Ahmet Yılmaz Çalık'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

GALATASARAY: Eski futbolcumuz Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

TFF: A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

BEŞİKTAŞ: Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE: Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

TRABZONSPOR: İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

BAŞAKŞEHİR: İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık'a Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

BURSASPOR: Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; Türk spor camiası, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

KARAGÜMRÜK: Konyasporlu Milli futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatını çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Konyaspor'a ve Türk futboluna başsağlığı dileriz.