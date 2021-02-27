Manchester City buldozer gibi! Pep Guardiola tarihe geçti

İngiltere Premier Lig’in lideri Manchester City, 26. haftada West Ham’ı sahasında konuk etti. Etihad’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım stoperlerinin attığı gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

Manchester City’nin galibiyet golleri 30. dakikada Rubene Dias ve 68. dakikada John Stones’tan geldi. Ligde, Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren West Ham’ın tek golü ise 43. dakikada Michail Antonio’dan geldi.

GALİBİYET SERİSİ 20 MAÇA ÇIKTI

Manchester City bu galibiyetle birlikte tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkarmayı başardı. Pep Guardiola’nın öğrencileri ligde üst üste 14. galibiyetin ardından 62 puana yükselirken, West Ham da 45 puanda kaldı.

Manchester City, Salı günü ligde Wolverhampton’ı konuk edecek. West Ham da 8 Mart’ta sahasında Leeds United ile karşılaşacak.

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PEP GUARDIOLA’DAN 200. GALİBİYET

Manchester City’nin kupa canavarı İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola da West Ham galibiyetiyle birlikte takımının başında 200. kez sahadan gülerek ayrıldı.

Guardiola, Premier Lig takımlarının başında 200 galibiyet ulaşan en hızlı teknik adam oldu. İspanyol hoca, tüm kulvarlarda çıktığı 273. maçında 200. galibiyetini alarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Premier Lig takımlarında daha önce 200 galibiyet en hızlı ulaşan isim 309 maçla Jose Mourinho olmuştu.