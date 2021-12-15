Mucizevi çocuğun futbola vedası | Sergio ‘Kun’ Agüero…

Onun hikayesi başlı başına dünyaya mucizevi şekilde gelmiş olmasıydı... Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Sergio Kun Agüero futbola gözyaşları içinde veda etti.

Derleyen: Ümit GENÇ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarihler 1988 Mart ayını gösterirken Arjantin’in başkenti Buenos Aires çok büyük bir sel felaketi ile sarsıldı. Başkent çevresindeki bir çok bölgeyi etkileyen bu doğal afet sırasında bir gece kondu mahallesi olan González Catán’da evler tamamen sular altında kaldı.

24 kişinin öldüğü, 57 bin kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı felaketin ortasında kalan hamile genç bir kadın, tüm bu sarsıntının içinde dünyaya mucizevi bir çocuk getireceğinden habersizdi.

19 yaşındaki Adriana, 18 yaşındaki eşi Leonel Del Castillo ile birlikte binbir türlü zorlukla inşa ettikleri evleri sular altında kalınca aynı kaderi yaşayan binlerce insan gibi ayakta kalan bir okulun spor salonuna sığındı. Bu zor koşul, 2 hafta boyunca yere serilen bir minderde yatmak zorunda kalan Adriana’nın hamileliğini fazlasıyla etkiledi. Henüz 6,5 aylık hamile olan Adriana doğum sancıları başlayınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

MASRAFLAR KARŞILANAMAYINCA ÇIKARILDI

Kent hastanesinde yeterli donanım olmaması sebebiyle 3 saat mesafedeki başka bir hastaneye inanılmaz zor bir yolculukla götürülen genç kadın hamileliği risk taşıdığı için 2 ay boyunca burada kaldı. Jessica adındaki ilk çocuklarına bakmak ve para bulmak için taksicilik yapan eşi Leonel masrafları karşılayamayınca hastaneden çıkarıldılar. Adriana ve karnında taşıdığı mucizevi çocuğun umutları git gide azalırken sonunda La Matanza’daki küçük bir hastaneye kabul edildiler.

BEBEĞİN KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRILACAKTI…

Ancak talihsizlik burada da onların yakasını bırakmıyordu… Doktorlar bebeğin anne karnında olması gereken pozisyona aykırı durduğunu ve doğması için tek bir yöntemin bulunduğunu söylüyorlardı. O yöndem; epizyotomi tekniği ve bebeğin köprücük kemiğinin kırılmasıydı…

Anne Adriana çok gözyaşı döktü ama bebeğinin kalıcı hasar almayacağına ikna olunca kabul etti. Doğum günü mucize gerçekleşti ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya getirildi. Doktorlar onun için; ‘con un pan debajo de brazo’ yani ‘doğumuyla ailesine şans ve bereket getirecek olan bebek’ dediler. Hayata tutunmak için müthiş bir mücadele veren bu bebeğe bir isim gerekliydi… Ve yıllar sonra Dünyanın ezbere bileceği o isim; Sergio Agüero…

Leonel ve Adriana çifti resmi olarak evli değildi. Üstelik baba Leonel’in kimlik belgesi yaşanan sel felaketinde kaybolmuştu. Bu yüzden bebek Sergio’ya babasının soyadı olan ‘Del Castillo’ yerine annesininki ‘Agüero’ verildi.

‘KUN’ ADI VE 14 İNÇLİK TELEVİZYON

Hayatı boyunca geçim sıkıntısı yaşayan ailenin babası Leonel Del Castillo aynı zamanda amatör bir futbolcuydu. Hafta içi çeşitli işlerde çalışan Leonel hafta sonları da para karşılığı futbol turnuvalarına katılarak ailesine bakmaya çalışıyordu. Sergio, babası gibi futbol topuna özel bir ilgi duyarak büyümeye başladı. Mahalle yakınlarındaki tarlalarda top oynamaya başlayan Sergio’nun adı evlerine giren 14 inçlik bir televizyon ile değişecekti. Sergio, o televizyonda “Wanpaku Omukashi Kumu Kumu” adlı Japon çizgi film ile tanıştı.

Çizgi film, Kum Kum dağlarında yaşayan yaramaz bir çocuğu ve ailesinin yaşadığı maceraları anlatıyordu. Kendisini çizgi film kahramanının yerine koyan Sergio her yerde ‘'Kum Kum, Kum Kum'' diye bağırarak gezmeye başlayınca tüm ailesi ona “Kun” diyerek seslenmeye başladı. Bu onun formasına yazdıracağı lakabı olacaktı.

Babası hayatlarını değiştirecek çocukları olduğuna inandığı Sergio’yu, doğduğu andan itibaren futbola yönlendirdi. Henüz altı yaşındaki Sergio sonraki iki yıl boyunca, Loma Alegre ve Los Primos takımlarında kendini gösterdi ve meşhur Independiente akademisinin ilgisini çekti. Kısa boylu ve zayıf bir çocuk olmasına rağmen Sergio, yaşıtları arasındaki turnuvalarda hem tekniği hem de hızı ile fark yaratıyordu. Akademi Sergio’nun ailesine reddedemeyecekleri bir teklifte bulundu. Kendilerine La Villa’dan bir ev ve düzenli maaş ödeneceğinin tebliğ edildiği gün aile kaderlerinin değiştiğini anlamıştı.

KENDİ KALBİNİN KADERİNDEN HABERSİZDİ

2004 yılında, henüz 15 yaşındayken A Takıma yükselen Sergio Agüero doktorların söylediği gibi ailesini kurtaracak mucize çocuktu. O gün yapılan o anlaşma Kun Agüero’nun doğuşuna şahitlik eden iki meleğin imzaları gibiydi. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birine ve gol makinesine dönüşen Sergio Agüero, Atletico Madrid ve Manchester City formalarıyla sayısız maç, onlarca kupa kaldırdı. Arjantin’de doğan o mucize çocuk yıllar sonra İngiltere’nin gol rekorunu egale etmiş ve gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolcusu unvanının sahibi olmuştu. 44 yıllık İngiltere Ligi şampiyonluğu hasretine son maç 90+4’te attığı golle son veren Sergio Agüero tüm dünyaya kalplerin dayanmayacağı o anı yaşatırken kendi kalbinin kaderinden habersizdi.

ASIL HİKAYE DÜNYAYA GELMİŞ OLMASIDIR

Bu yaz 33 yaşında Barcelona’ya imza atan mucize adam İspanya’da sadece 5 maç çıkabildiği yeşil sahaya sonsuza kadar veda etmeye karar verdi. 30 Ekim'de son kez sahaya çıktığını bilmeyen Sergio Agüero’ya yaşadığı nefes darlığı sonrası kalp ritim bozukluğu teşhisi konuldu. Futbol oynamasının kalan hayatında çok büyük riskler taşıdığını öğrenen Agüero hayatını kazandığı oyuna şimdi veda etmeye hazırlanıyor.

Bu dramatik son aslında Sergio Agüero’nun zirve yolculuğundaki esaslı hikayesi değildir. Onun hikayesi pek çok yıldız futbolcuda olduğu gibi yaşadığı zorlu hayat koşulları değil başlı başına dünyaya gelmiş olmasıdır.