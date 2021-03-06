Rangers 10 yıl sonra şampiyonluğa çok yakın

İskoçya Premier Lig’de 10 yıllık saltanat yıkılmak üzere… İngiliz efsanesi Steven Gerrard’ın takımı Rangers Rangers, St. Mirren’i 3-0 mağlup etti ve bitime 6 hafta kala, Celtic’in şampiyonluk ambargosunu noktalamaya çok yaklaştı.

Yarın Dundee ile karşılaşacak olan Celtic puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluğu Rangers’e verecek. Rangers, 7 maçı kalan rakibi Celtic ile puan farkını 21’e yükseltti. Gelecek hafta Rangers deplasmanda ezeli rakibi Celtic’in stadına şampiyon olarak gidebilir…

Rangers’a St. Mirren karşısında galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kent, 16. dakikada Morelos ve 46. dakikada Hagi kaydetti.

Rangers bu galibiyetle birlikte puanını 88’e çıkardı,1 maçı eksik Celtic ise 67 puanda…