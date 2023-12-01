Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü Kerem Aktürkoğlu’ndan
Galatasaray'ın Manchester United ile berabere kaldığı maçta takımının son golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5. haftasında Galatasaray’a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu’nun golü, “haftanın golü” seçildi.
UEFA’dan yapılan paylaşımda, Aktürkoğlu’nun golü, haftanın golüne aday olan 4 gol arasında ilk sırada yer aldı.
UEFA tarafından haftanın golü için belirlenen 4 adaydan 2’si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Aktürkoğlu’nun golü haftanın en iyisi seçilirken maçta Manchester United’ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes’in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.
Kerem Aktürkoğlu #UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/STZwrIJ6sX
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2023
Real Madrid’den Rodrygo’nun Napoli’ye golü, en iyi 3. gol seçilirken, Arsenal’den Martin Odegaard’ın Lens’e, karşı kaydettiği gol ise haftanın en iyi 4. golü oldu. (AA)