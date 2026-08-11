Yeni düzenlemeyle sporcu sağlığının korunmasını esas alan uygulamalar hayata geçirilecek. Sağlık değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir sağlık riski veya şüpheli bulgu tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve ileri tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla uzman hekime yönlendirilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ BRANŞLARDA HEKİM ŞARTI KALKIYOR

Risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak kişiler, e-Nabız üzerinden alacakları sağlık durum belgesi ve sağlık beyanı ile herhangi bir hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

SAĞLIK RAPORLARI 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Yeni yönetmelikle sporcu sağlık raporları, hekim tarafından daha erken bir kontrol muayenesi öngörülmediği sürece düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak. Sağlık durum belgelerinin geçerlilik süresi ise 1 yıl olacak.

Ancak sporcunun sağlık durumunda değişiklik olması halinde 3 yılın veya 1 yılın dolması beklenmeyecek. Kişinin beyanı ya da spor faaliyetine katılacağı kurum veya kuruluşun gerekçeli talebi üzerine sağlık raporu veya sağlık durum belgesi yeniden düzenlenebilecek.

ENGELLİ SPORCULARA LİSANS KOLAYLIĞI

Yeni düzenlemeyle engelli sporcuların lisans işlemleri sırasında ayrıca sporcu sağlık raporu alma zorunluluğu kaldırılıyor. Engelli sporcular, mevcut sağlık kurulu raporlarını kullanarak lisans işlemlerini tamamlayabilecek.