Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 169 bin 850 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 422 bin 456 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 184 lira 38 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 650 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 43 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 325 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 164 bin 542 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 186 bin 697 metreküp olarak kayıtlara geçti.