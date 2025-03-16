Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğalgaz piyasasında dün işlem hacmi 5 milyon 953 bin 473 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 507 bin 477 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 13 bin 98 lira 50 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 460 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 753 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 443 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 426 bin 177 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 880 bin 264 metreküp olarak kayıtlara geçti.