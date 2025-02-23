Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 216 bin 100 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 535 bin 600 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 13 bin 216 lira 61 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 319 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 850 lira, satış fiyatı ise 12 bin 555 lira 78 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 284 milyon 110 bin 498 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 285 milyon 150 bin 85 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​