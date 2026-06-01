Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,2 artarak 981 milyon 704 bin 39 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 449 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1657 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1841 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.